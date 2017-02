Buracos oferecem perigo na Rodovia SP-332

Por quase uma semana um buraco ofereceu perigo aos motoristas na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, altura do KM 28, em Laranjeiras, Caieiras.

Próxima a uma curva e entrada do bairro, a cratera, embora sinalizada com cones do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, interditava uma parte da pista promovendo freadas bruscas do veículos.

A reportagem do jornal Regional News esteve no local na segunda-feira, 30, e após encaminhar o caso para o DER, serviços para reparos foram realizados na terça-feira, 31, liberando o local para o tráfego.

Informações de usuários dão conta de que esse não foi o único e que, ao longo da Rodovia problemas semelhantes colocam em risco a vida dos motoristas. “Seria interessante o DER fazer o percurso da rodovia sob seus cuidados para reparar os inúmeros buracos e problemas que podem representar perigo”, disse um motociclista.