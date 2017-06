A situação da Rua Noruega, na Vila Natal, Água Vermelha, em Francisco Morato, não é nada boa para os moradores. São muitos buracos que ocupam a via, também tomada por esgoto a céu aberto que atrapalham ainda os motoristas que utilizam a via.

Os transtornos são muitos e vão desde banhos inesperados de pessoas que estão na calçada e invasão de água nos imóveis que ficam na parte debaixo da via.

Maria Divina é uma cidadã que sofre com essa questão. “É horrível. Muitas vezes estávamos aqui na frente de casa trocados para sair e os carros passam e jogam água fétida na gente”, falou.

Um motorista que passava pelo local disse que é complicado passar pela via que tornou-se um desvio no transito caótico da principal rua de ligação ao município. “São muitos buracos. Sem contar que para alguns moradores entrar ou sair da garagem de casa é ruim”, explicou.

No caso de Maria Divina, outra questão também gera aborrecimentos. Quando chove e veículos estão estacionados na via, a água, sem passagem, vai para dentro de sua residência. “Teve uma vez que passei a noite tirando a água de dentro de casa. É uma tristeza e tenho de me virar para impedir que a água entre no imóvel”, declarou.

Outro morador do local disse que a prefeitura até aparece por lá, mas não faz um serviço bem feito. “Arrumaram não faz nem quatro meses e já está assim”, revelou.

A prefeitura foi procurada e informou que as ações de tapa-buracos iniciadas em fevereiro foram intensificadas na última semana de maio, porém o período de chuvas atrapalha e atrasa o andamento do cronograma realizado pela Secretaria Municipal de Obras.

A municipalidade esclareceu ainda que realiza serviços emergenciais de recapeamento de ruas e avenidas para conter os buracos que se transformaram em verdadeiras crateras pela falta de manutenção dos últimos anos, porém infelizmente não é possível agir em todas as ruas ao mesmo tempo. Por fim, informou que a referida rua consta no cronograma e deverá passar pelas ações nas próximas semanas.