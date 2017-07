Trafegar pelas ruas de Francisco Morato tem sido complicado para os motoristas devido a quantidade de buracos que atinge várias vias da cidade. A falta de manutenção e conservação por parte da prefeitura tem sido uma das causas apontadas pelos cidadãos para essa situação.

Depois de mostrar o problema enfrentado pelos moradores da Rua Noruega, na Vila Natal, a pedido dos moradores, o jornal Regional News esteve na Rua Amâncio de Carvalho, no Jardim Professor Francisco Morato, que apresenta questões semelhantes.

Por toda via é possível encontrar cavidades no asfalto e entulho despejado por toda extensão da via. “É uma pena. Já não temos a atenção que merecemos por parte da prefeitura. Ainda pessoas sem noção descartam entulho e lixo assim, de qualquer jeito”, disse Denilson Barbosa.

Renata Alves também reclamou da situação. “Trafegar pela via é quase impossível e para piorar esse monte de entulho que já invade a via, também atrapalha”, declarou.

Em busca de esclarecimentos a prefeitura de Francisco Morato foi procurada e informou que as ações de tapa-buraco estão acontecendo na cidade e que a rua em questão também passará pela operação seguindo o cronograma da Secretaria Municipal de Obras. Quanto aos entulhos, explicou que o descarte irregular é crime passível de multa e a Coordenadoria de Meio Ambiente foi enviada ao local.