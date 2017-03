Buraco no Jardim Monte Alegre prejudica cidadãos

No final da Avenida Presidente Costa e Silva, no Jardim Monte Alegre, em Caieiras, próximo Praça Orlando Brandt, tem um buraco gerando transtorno aos moradores.

De acordo com os cidadãos, a prefeitura de já esteve no local, fez um serviço, mas não voltou para finalizá-lo. Em busca de auxílio entraram em contato com o jornal Regional News que repassou a questão para a administração pública.

Em reposta, a prefeitura de Caieiras informou que a Secretaria de Obras fará uma visita técnica ao local para averiguar as medidas e executar os serviços necessários.