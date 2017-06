Tudo que depende dos governantes desse País não tem como confiar. Basta ver os noticiários que é possível notar uma irregularidade aqui, uma falcatrua ali e por aí vai. Parece não ter fim.

A falta de confiança pode ser muito bem justificada se considerar as administrações públicas que coordenam um sistema falido com envolvidos em ações fraudulentas que são desmascarados a todo tempo.

Fica até a confusão de que estamos vendo as mesmas notícias todas as vezes. Na verdade é mais uma máscara que cai e outro nome ligado a este ou aquele santo e inocente político ou empresário cujas amizades estão diretamente ligadas a ele é revelado.

Dessa vez, a tramoia pode ser vista no sorteio do prêmio de R$ 1 milhão da Nota Fiscal Paulista. O sorteado, um morador de Cotia, na tentativa de ter mais chance ao prêmio, emitia cupons quase diariamente em loja de material de construção, contrariando as regras para participar do sorteio.

Para muitos o golpe foi praticado dos dois lados, já que a existência de um fraudador não deveria resultar numa traição aos contribuintes que se engajaram na campanha. A tentativa praticada pelo cidadão mostra que administradores públicos vêm fazendo escola e os que se acham espertos, como nesse caso, aproveitam para também levar vantagem na mão grande.

Está difícil sobreviver nesse Brasil onde a bandidagem predomina dentro e fora da política. Exemplo é o roubo a armas dentro de fóruns que vem sendo registrado em cidades de São Paulo. Não dá para entender. Se não é um local seguro para guardar esses objetos que voltaram para as mãos de criminosos, porque mantê-los lá? Complicado chegar a uma resposta.

O que se vê é a formação de uma pirâmide que corrompe, desce e engole até mesmo as pessoas de bem. Por isso que acreditar em governantes tem sido cada vez mais difícil nesse País.

As leis parecem que deixaram de existir. As pessoas fazem o que querem e nada acontece, não aos que podem pagar bons advogados.

Enquanto isso, esse tal de Joesley Batista, cujo crescimento se deveu aos bilhões emprestados pelo BNDS na gestão Lula X Dilma, um bandido notório que confessa seus crimes e foi beneficiado com a delação premiada, hoje diz aos quatro cantos do Brasil que comprou esse e aquele em benefício próprio, que foi indicado para pagar pelo silêncio de um ou outro e, assim mesmo, faz jus à liberdade.

São exemplos e exemplos de pessoas que não estão nem aí para punições. Enquanto isso, cidadãos de bem, vítimas de ladroagem política e de assaltos em plena luz do dia, imploram para que bandidos não os matem e ainda agradecem. A expressão: ‘manda quem pode, obedece quem tem juízo’ mostra que o Brasil está sofrendo uma inversão de valores. Mas para isso ocorrer é preciso pessoas sérias à frente deste País, o que parece meio impossível nesse momento, infelizmente.