A seleção brasileira que se prepara para mais dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas, continua treinando forte.

O técnico Tite comandou nesta segunda-feira em São Paulo o primeiro treinamento visando as partidas contra o Uruguai e Paraguai, nos próximos dias 23 e 28, válidos pela competição que garante vaga para a Copa da Rússia em 2018

Líder das Eliminatórias com 27 pontos, o Brasil encara o segundo colocado, Uruguai, com 23 pontos, na próxima quinta-feira, às 20 horas , no estádio Centenário, em Montevidéu. Já em 2 de março, a equipe volta a campo para enfrentar o Paraguai, na Arena Corinthians, às 21h45.