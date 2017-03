Após bater o Paraguai por 3 a 0, na Arena Corinthians, em São Paulo, na noite de terça-feira, 28, a seleção brasileira viu o Peru virar sobre o Uruguai, por 2 a 1, e assim garantir matematicamente a classificação do Brasil para a Copa do Mundo de 2018.

A seleção ‘canarinho’ é a primeira em todo o mundo a conquistar sua vaga via Eliminatórias, juntando-se ao país-sede, a Rússia, como os únicos dois confirmados no torneio até o momento. O Brasil chegou aos 33 pontos faltando quatro rodadas para o término das Eliminatórias Sul-Americanas.

A quinta colocada, a Argentina, tem 22 pontos e teoricamente ainda pode ultrapassar a seleção brasileira. Para isso, porém, precisa vencer suas quatro últimas partidas – e como uma delas é contra o Uruguai, isso significa que o time celeste, atualmente com 23 pontos, chegaria no máximo a 32, terminando atrás do Brasil.