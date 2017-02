Brasil, cenário de terror e inversão de valores

A crise econômica que o Brasil enfrenta continua promovendo momentos difíceis e avassaladores nos quatro cantos do País. O setor privado sofre e busca alternativas para se sustentar e evitar demissões em massas. Já o setor público que conta com servidores, em sua maioria concursados, parece ter perdido a mão e, em alguns casos, não encontra uma saída.

Estados brasileiros apresentam cenário de quase falência com o não pagamento de fornecedores e salários dos funcionários. Assim, cada vez mais a situação desencadeia cenários de guerra, como o que ocorre no Espírito Santo, o mais puro reflexo do caos.

A crise teve início quando policiais militares passaram reivindicar aumento nos salários, pagamento de benefícios e adicionais criticando, com razão, as más condições de trabalho. Como os PMs não podem fazer greve, as famílias foram para a frente dos batalhões para impedir a saída das viaturas.

O fato promoveu uma onda de assaltos, saques, mortes e destruição que atinge a Grande Vitória e cidades como Linhares, Aracruz, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Piúma. Até o momento foram registradas quase uma centena de mortes violentas.

A ação de bandidos, embora covarde, já é esperada. Agora o que vem fazendo muitas pessoas entrando na onda de saquear produtos de mercados e demais comércios é de uma covardia sem tamanho, trazendo à tona a verdadeira face de alguns brasileiros.

Onde foi parar a generosidade que tanto se prega e se viu quando da tragédia envolvendo a morte de atletas da Chapecoense em novembro passado? Quando falamos que a maioria das pessoas vivem de momento e de interesses não estamos errados.

Que os tempos são outros, não há dúvida. Que a insegurança prevalece não é surpresa. Mas agir assim como animais tirando vantagem de quem luta para manter seu ganha pão nesse período de crise é muito temeroso e doído.

Reivindicar é um direito de todos e é isso que esses policiais desprovidos de armamentos e condições de trabalho, heróis e reféns da Justiça e também dos bandidos estão fazendo com o apoio de seus familiares.

Cabe ao ser humano de bem declarar apoio e não se aproveitar. Onde foram parar os valores éticos e morais? Foram perdidos? Talvez para alguns, mas não pela maioria. Pelo menos não podemos acreditar nisso.

Esse tipo de atitude apenas prejudica ainda mais o que já não é bom. Prova são as escolas, postos de saúde e parte do comércio fechados, além da não circulação de ônibus que complicam a vida do cidadão de bem que depende do transporte para ir trabalhar e garantir o sustento da família. O que se vê são incoerências desmedidas que envolvem a ação dos direitos humanos, até então, nesse caso, omissa. Seja em favor dos militares que morreram ou de seus familiares.

Enquanto dependentes de bandidos ganham dinheiro do Estado por terem praticado crimes, os que defendem a sociedade estão marginalizados pelo próprio sistema. Lamentável.