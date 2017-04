A palavra corrupção poderia ter acrescentado aos seus ignóbeis significados a palavra ‘político’. Não podemos generalizar, mas esta seria a melhor definição para os tais crápulas que se fazem de santinhos, mas são verdadeiros criminosos e, da pior estirpe.

A cada revelação, delação, investigação e apuração, mais sujeira aparece e com ela nomes de políticos que se dizem inocentes e de conduta ilibada, mas são verdadeiros debochados, reincidentes e incorrigíveis.

A lista do Ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, feita com base em delações de ex-executivos da Odebrecht, divulgando nomes de oito ministros, três governadores, 24 senadores e 39 deputados que serão investigados pela Procuradoria Geral da República mostra bem quem de verdade são essas pessoas.

O difícil é saber que não vai parar por aí e muitas outras revelações trarão mais surpresas.

O cenário político atual enoja. Virou um sistema vicioso e o sentimento de impunidade permite que possam querer roubar mais e mais, mesmo quando já apareceram em outros escândalos. Prova são os envolvidos no mensalão que voltaram a participar de outros esquemas de corrupção sem o menor pudor, com a maior cara-de-pau.

São esses que continuam roubando e demostram não ter nenhum apreço pelo País, pelo povo. Infelizmente não aprenderam e sequer se incomodaram com operações anteriores tendo seus nomes revelados em falcatruas. Bem feito também para aqueles que os colocaram no poder.

Mas sem qualquer culpa, eles mudam as regras, mas não o caráter. Parecem terem se profissionalizado na área. Vergonhoso. Porém, vergonha mesmo sentem as pessoas de bem que veem o nome desta Nação manchada e jogada às traças.

Falta jogo limpo, hombridade. O país carece de mais Rodrigo Caio, jogador do São Paulo que teve a coragem de revelar durante um clássico contra o Corinthians, mesmo sabendo que poderia prejudicar sua equipe, que o adversário não tinha feito a falta e não merecia tomar o cartão amarelo que o tiraria da próxima partida. Sem pestanejar, chamou o árbitro que já tinha punido o jogador corintiano e o fez voltar atrás desta decisão.

O verdadeiro fair play que falta neste Brasil, comandando por pessoas más e que só pensam em si próprias. É uma pena, mas esta é a verdadeira realidade desse país tropical que embora abençoado por Deus e bonito por natureza, segue em passos largos para o fundo do poço.

A mudança está nas mãos do povo. Ainda que difícil, não vamos desistir e colocar o Brasil no lugar que ele merece.