O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo lançou, na semana passada, a 14ª edição da campanha “Bombeiro Sangue Bom”. A iniciativa, que seguirá até o dia 31, tem o objetivo de estimular a doação de sangue por parte dos bombeiros, além de motivar a população a fazer o mesmo.

Segundo o capitão Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, além de salvar vidas no dia a dia, os integrantes da corporação também se empenham em participar da campanha e fazem a doação. “Nós do Corpo de Bombeiros temos um papel importante na sociedade, já socorremos mais de 247 mil pessoas, e muitas delas em casos de acidentes, por exemplo, são levadas aos hospitais precisando de sangue. Então, essa campanha amplia a nossa ajuda para além do momento da ação”.

Desde a criação da iniciativa, mais de 30 mil bolsas de sangue foram coletadas. Do total, mais de 3,3 mil doações foram feitas pelos bombeiros, somente ano passado. A meta deste ano é superar a do ano anterior com a ajuda dos bombeiros que atuam nos 21 grupamentos espalhados pelo Estado.

O Corpo de Bombeiros lança a campanha nesta época do ano, pois se trata de um período em que as doações caem bastante e os estoques dos hemocentros podem ficar insuficientes para a demanda. “Nós ajudamos todos os hospitais do Estado que possuem hemocentro, por meio da Fundação Pró-Sangue, que coleta e distribui as doações”, informou o capitão Palumbo.

Como maneira de incentivar os bombeiros a fazer o maior número de doações possível, todo ano o troféu transitório

“Bombeiro Sangue Bom” é dado à unidade com a maior quantidade de doadores em relação ao seu efetivo. Atualmente, o troféu está em Ribeirão Preto, com o 9° Grupamento de Bombeiros da região. “É uma maneira bacana de parabenizar o pessoal que mais auxilia na campanha”, disse o capitão sobre a competição saudável. “Espero que com essa nossa iniciativa as pessoas sejam motivadas a ajudar a salvar vidas também”, completou.

