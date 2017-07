A Febraban, Federação Brasileira de Bancos, apresentou nesta quarta-feira, 5, em Brasília, o novo sistema para pagamentos de boletos. Com as mudanças, os clientes poderão pagar as contas vencidas em qualquer agência bancária. Além disso, os juros também serão calculados automaticamente.

De acordo com Walter Tadeu, diretor adjunto de Operações da Febraban, o novo sistema está sendo desenvolvido desde o ano passado. Um dos objetivos é diminuir o número de fraudes nos boletos. “As informações de todos os boletos emitidos pelos bancos estarão nessa plataforma única’, disse.

O novo sistema estará disponível a partir de 10 de julho. Porém, a Febraban não informou se os boletos emitidos com esse novo sistema custarão mais caro para as empresas que contratam esse serviço dos bancos.

Por enquanto, as mudanças serão implementadas aos poucos, para não causar nenhuma falha no sistema, segundo Tadeu. A partir de 10 julho o novo sistema valerá apenas para boletos acima de R$ 50 mil; 11 de setembro, superior a R$ 2 mil; 13 de novembro, acima de R$ 200; e, somente em 11 de dezembro, todos serão aceitos.