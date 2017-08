O mês de agosto sinaliza uma grande mudança no paradigma conjugal e os arroubos violentos por anos a fio, e ainda hoje, despejados sobre os ombros das mulheres, em nosso País. No ano de 2006, para ser mais exato, Maria da Penha deixa de ser sofrimento em forma de mulher e se corporifica em texto de lei trazendo alguma luz de humanidade sobre a questão. Um fio de progresso, de evolução.

Uma lei deve retratar a vontade de determinado povo num momento da história. A Lei Maria da Penha – Lei 11.340, de 07/08/2006 – demorou para sinalizar o repudio à violência doméstica contra a mulher. Uma violência abjeta, dissimulada, muitas vezes condescendida até pela própria agredida, afinal de contas, “ele é tão trabalhador, sustenta a casa”, quando não vê justificativa no fundo de um copo para o covarde ato de agressão. Violência, em todas suas formas deve sempre ser repudiada com toda veemência. O que dizer sobre a mãe de nossos filhos, as nossas mães, e as mães delas. Nossas filhas.

Coragem. Denuncie. Vá para unidade policial. Registre o fato. Ajude a diminuir a miserabilidade humana. Vida longa, dona Maria da Penha.