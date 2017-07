Interessante manter um canal de conversação em melhor nível num país como o Brasil, onde os assuntos se reiteram indefinidamente num eco incontido, repercutindo uma questão, não raro, por anos. Sem contar as variantes do mesmo assunto, ou seja corrupção, corruptos e corruptores, crime, vitimas e criminosos, escândalos e espetáculos institucionais tantos outros. Todos os dias se abrem os jornais com a impressão de se estar lendo um exemplar de ontem ou da semana passada. Um efeito “onde foi que ví isso mesmo… ”. De um minuto para outro parece que o único interesse de todo o Estado brasileiro se resumiu a salvar o próprio pêlo. As discussões políticas constituem uma feroz tentativa, por vezes bem sucedidas por outras não, de tentar se perpetuar no poder.

A população, qual grande massa de manobras, vai sucedendo discussões defendendo esse ou aquele partido, de hora para outra resumidos a coxinhas e petralhas, ainda não se deu conta de que salvo raras e talvez honrosas exceções estamos diante de uma entidade, de um “Leviatã” como já havia visto lá atrás (meados do século dezessete – 1.651, para ser mais exato Thomas Hobbes. Aliás a comparação ao “titã” bíblico do Livro de Jó tem um ataque ácido de uma sutileza, bem à altura de uma obra da literatura universal.

A eterna luta de todos contra todos, que perpetuou o autor inglês na máxima latina. E então corremos o risco de nos tornarmos enfadonhamente repetitivos. A necessidade de reforma é do indivíduo. Enquanto moralidade, honestidade, religiosidade e virtude constituirem motivo de vergonha por nossa sociedade, por nossa juventude, principalmente, que projeta sua vida no estilo marginal de viver, continuaremos.