Batalhão da PM realizará seminário envolvendo o canil

A Polícia Militar do 26º BPM/M realizará o I Seminário de Trabalho de Faro com Cães de Polícia, em 10 e 11 de fevereiro de 2017, na sede do Batalhão em Franco da Rocha.

Na sexta-feira, 10, haverá a recepção, abertura e coffe-break às 9 horas e seguirá até as 20 horas com a seguinte programação: palestras com os Temas: “Trabalho de Faro com Cães de Polícia”, tendo como palestrante o Cap PMESP Juliano Cesar Sírio; “Formação e Preparação de Filhotes para o Trabalho Policial” tendo como palestrante o Sr. Samir Abul Laila, Adestrador Pentacampeão Mundial em Agililty pela CBKC; “Formação do Cão de Rastreio”, palestrante Jorge Pereira, fundador e presidente da ONG K9; e demonstrações e exercícios práticos com os Cães Policiais.

Já no sábado, 11, haverá recepção e coffe-break as 9 horas e a partir das 10 horas será realizado as palestras com os temas: “A Utilização do Colar Eletrônico no Adestramento de Cães de Polícia”, palestrantes Rodrigo Didier, Adestrador Tricampeão Brasileiro na Categoria IPO3 e Thiago Godoy, Adestrador; “Atuação com Cães de Faro em Áreas de Alto Risco”, palestrante do BAC – Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro; demonstrações e exercícios práticos e o encerramento às 17h45.

O Seminário contará com a participação de todas as Organizações Policiais Militares que possuem o Canil como modalidade no Programa de Policiamento.

O Batalhão da PM fica na Avenida dos Coqueiros s/nº, Complexo Hospitalar do Juqueri, Franco da Rocha, São Paulo.