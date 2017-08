Nelson de Souza Lima

E chegou a vez de São Paulo conferir o novo Barão Vermelho e sua atual turnê #barãoprasempre. Após quatro anos longe dos palcos e com mudanças na formação, a banda carioca aterrissou no Tom Brasil, mostrando um arsenal sonoro composto de vários hits, alguns deles com mais de 30 anos, uma vez que os caras estão juntos desde 1981. Sem o percussionista Peninha, falecido em setembro do ano passado, e tendo agora Rodrigo Suricato nos vocais, no lugar de Roberto Frejat, o grupo deixou claro que voltou com sangue nos olhos e rock nas veias.

O show estava marcado para às 22 horas. Contudo um pequeno atraso de 15 minutos não tirou a paciência da galera. Quando as cortinas se abriram e os caras entraram, um a um, a adrenalina subiu, sendo que a grande expectativa era como Rodrigo Suricato se portaria, uma vez que está ocupando o posto que foi dos grandes Cazuza e Frejat. Além de Suricato, a banda é formada por Guto Goffi, bateria, Maurício Barros, teclados, os dois únicos da formação original, Rodrigo Santos, baixo, e Fernando Magalhães, guitarra.

Um jogo de luz numa incrível tonalidade vermelha cobriu a banda que abriu o show com “Pedra, flor e espinho”, “Pense e dance” e “Ponto fraco”. Porradas para começar a apresentação. Suricato está bem à vontade. Músico talentoso, além de cantar, toca guitarra, gaita e violão. Ele fica mais fixo, enquanto Santos e Magalhães vão de um lado ao outro do palco fazendo poses, saltando, com caras e bocas. O entrosamento tá bem legal, já que os caras são muito talentosos e profissionais. Antes de encerrar as quase duas horas de show, o batera Guto Goffi veio aos microfones saudar o público e dizer que está feliz com a nova formação, a terceira geração da banda, e que agora vão tocar até o fim dos tempos. No bis mandaram “O poeta está vivo”, “O tempo não para”, música de Cazuza, enquanto “Pro dia nascer feliz” fechou a noite roqueira. O Barão ainda vai dar voos muito altos.