Dois ladrões foram presos pela Guarda Civil Municipal de Caieiras após furtarem uma pizzaria na madrugada desta quarta-feira, 9, no Serpa.

De acordo com a GCM, com os indivíduos que arrombaram a porta de aço do estabelecimento para praticarem o crime, foram encontrados um notebook, aparelho celular, uma caixa registradora com certa quantia em dinheiro, além de fardos de refrigerantes e cervejas e pacotes de cigarros.

Participaram da ocorrência os guardas das viaturas 003, 004 e 005. Os criminosos foram levados foram conduzidos à Delegacia de Francisco Morato, onde a autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante delito.