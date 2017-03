Bairros de Caieiras ficaram sem água por quatro dias

Os moradores do Jardim Esperança e Jardim Nova Era, em Caieiras estão, desde domingo, 26, sem abastecimento de água. Alguns problemas de vazamento já vinham ocorrendo há alguns dias, como ocorreu no Serpa na semana passada e no Jardim São Francisco, cruzamento entre Ruas São Paulo e São Vicente.

A situação tem gerado muitos transtornos e reclamações por parte dos cidadãos que esperam por uma resposta da Sabesp.

Para minimizar a questão, o prefeito de Caieiras, Gerson Romero, mandou, num primeiro momento, três caminhões pipa para auxiliar os moradores que padecem com o calor e sem água.

O Regional News aguarda a resposta da Sabesp que realiza obras na entrada do bairro.

Moradores sinalizaram para a normalização do abastecimento por volta das 16h30.

“Graças a Deus! Eu precisava de um banho” disse Silvia de Lima Pereira.

Atualizado às 16h30.