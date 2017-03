A onda assaltos que atinge a Vila Rosina, em Caieiras, fez com que comerciantes do bairro entrassem em contato com o jornal Regional News em busca de um auxílio para que as ocorrências fossem tornadas públicas objetivando chamar a atenção das autoridades de segurança para o fato.

Na sexta-feira, 24, a reportagem esteve na localidade e conversou com alguns comerciantes, vítimas de roubos e furtos, que relataram o problema enfrentado por eles e também por moradores há pelos menos cinco meses.

Tiago de Paula, dono de uma barbearia, passou por momentos de medo ao ter seu estabelecimento assaltado duas vezes em menos de 12 horas. Na quarta-feira, 22, ele e clientes foram rendidos por volta das 22h30, e no dia seguinte quando chegava para abrir o comércio foi roubado novamente. “Na primeira ocorrência os ladrões nos trancaram no banheiro. Levaram relógios, celular, dinheiro e outros pertences meu e dos clientes. Estavam armados e não tivemos o que fazer. É revoltante. Trabalho 12 horas em pé e menos de cinco minutos vejo tudo que conquistei ser levado assim”, disse Tiago.

Em dezembro do ano passado, foi o irmão, André de Paula Sanches, que tornou-se vítima dos bandidos. Ele é proprietário de uma loja de roupas e relatou os momento de pânico que viveu ao lado de seu filho de sete meses. “Levaram tudo que eu tinha comprado para vender para o Natal. Sem contar que meu filho de apenas sete meses foi obrigado a ficar no chão enquanto eles limpavam minha loja”, falou André.

Para os comerciantes, que pedem mais segurança no bairro, a Vila Rosina virou rota de fuga para assaltantes em razão de estar com vias ligadas a Perus e a Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332. “O bairro está crescendo e virou passagem de veículos de Caieiras e outras cidades. São motoristas que fogem do trânsito da rodovia. O movimento mais intenso atraiu ladrões para cá. Precisamos de mais segurança. Não adianta mandar viatura para o bairro apenas quando solicitamos. Tem de ser sempre”, disse André.

O funcionário de uma loja que preferiu não se identificar, confirmou que bares, farmácias e outros pequenos comércios do bairro viraram alvo dos ladrões. Segundo ele, em conversa com guardas municipais ouviu que o efetivo na rua foi diminuído devido os GCMs estarem com o colete à prova de balas vencido. “Nos disseram que além dos coletes, estão sem bala de borracha e viaturas para fazer ronda”, descreveu.

Uma prova de que o bairro virou rota de fuga e ação de bandidos é a ocorrência que foi registrada na noite de segunda-feira, 27. Segundo a Polícia Militar, um veículo Fiat/Ducato amarelo, produto de roubo e pertencente aos Correios, foi encontrado durante patrulhamento pela Rua João Rosolém. Após acompanhamento, o carro foi abordado na Estrada do Pinheirinho, em Perus, São Paulo.

Durante a abordagem, busca pessoal e vistoria veicular foi encontrado a vítima no interior do baú. O indivíduo foi detido e conduzido à Delegacia da Polícia Federal de São Paulo.

Esclarecimentos

Em busca de esclarecimentos juntos as autoridades de segurança do município, a Polícia Militar informou que realiza diuturnamente patrulhamento em toda a área da cidade, e intensifica o policiamento nos bairros em que ocorre incidência de delitos. Por meio do policiamento preventivo, operações mini bloqueio, realiza abordagens e fiscalizações aos indivíduos em atitudes suspeitas, em busca da preservação da ordem pública.

Rodrigo Nery Santiago, Secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, explicou que já esteve no bairro em reunião com os comerciantes, bem como os mesmos vieram à prefeitura, quando foram coletados dados sobre as ocorrências por eles relatadas.

Quanto às ações no bairro, informou que mantém operações de saturação e rondas ostensivas na Vila Rosina há mais de um mês, bem como tem sido utilizado o sistema de monitoramento que conta com câmeras no bairro, sendo bastante significativo o resultado com a queda dos chamados e ocorrências naquela localidade.

Quanto aos coletes à prova de balas vencidos, esclareceu que a informação não procede e que a GCM está em procedimento operacional normal.

Disse ainda que existe um lote de coletes balísticos que, de fato, teve seu prazo de validade expirado, de forma que está em processo de licitação e licenciamento no Exército Brasileiro a aquisição pela prefeitura de novo lote em substituição aos vencidos. Contudo, enquanto o novo material não é entregue pelo fornecedor, os coletes válidos são em número mais do que suficiente para suprir a demanda de toda a tropa escalada diariamente.

Responsável pela delegacia de Caieiras, dra. Virginia Sellmer, explicou que distribui os casos de investigação para todos os bairros da cidade e quando existe uma demanda maior em alguns deles, procura dar mais atenção. “Não podemos priorizar, mas buscamos atender todas as localidades. A Vila Rosina por ficar próximo à Perus tem um agravante maior. Mas sempre que existe uma ocorrência no bairro, o setor de investigação faz seu trabalho de apuração convocando vítimas e demais envolvidos em busca de informações que ajudam na averiguação”, disse a delegada.

A autoridade aproveitou para cobrar maior participação dos cidadãos e comerciantes nas reuniões do Conseg, Conselho Comunitário de Segurança. Segundo ela, as informações levantadas nesses encontros são fundamentais. “A reunião conta com representantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal. Juntos mapeamos os problemas e direcionamos algumas operações. A população precisa estar mais presente. Isso facilita para todos”, concluiu.

Orientações

Nos questionamentos encaminhados as autoridades, o jornal Regional News pediu que orientações fossem passadas aos moradores e comerciantes.

A PM encaminhou condutas e medidas que cada cidadão deve adotar para elevar seu nível de proteção.

Seguem as recomendações:

– Evite retirar sua carteira em público, principalmente em bares, lojas, locais de grande movimento;

– Estar atento à presença de pessoas estranhas: antes de entrar e sair de sua casa e nas primeiras horas da manhã certifique-se sobre a existência de estranhos no jardim ou quintal;

– Instrua seus familiares e empregados sobre como proceder em caso de perigo ou de visualização de pessoas em atitudes suspeitas nas imediações;

– Desconfie de pessoas que se apresentam para realizar serviços que você não solicitou;

– Não abra a porta para entregar de encomendas não esperadas, se for atender, tome as devidas precauções.

– Cidadão, caso seja vítima ou testemunha de algum crime, não reaja, mantenha o máximo de calma possível, memorize características pessoais, vestimenta do criminoso, placa do veículo e quando estiver em situação segura, disque ‘190’ e informe.

– Salientamos que há também o telefone “181” Disque Denúncia, onde pode ser passada informação sobre delito, com o máximo de sigilo, sem qualquer identificação do autor da denúncia.

GCM

Por parte da Guarda Civil Municipal foi passado que os comerciantes são orientados a permanecer alerta a pessoas diferentes circulando pelo bairro, especialmente em atitude suspeita. Também explicou que os cidadãos foram orientados a manter contato entre eles para troca de informações de forma que qualquer anormalidade a GCM tem sido procurada imediatamente.

Foram orientados também a sempre registrar as ocorrências para efeito de estatística criminal, o que é fundamental para destinação do patrulhamento preventivo, além de orientá-los a procurar a Polícia Militar para solicitar mais patrulhamento.