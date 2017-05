A atual condição que se encontra a Avenida Giovani Rinaldi, na Vila Ramos, em Franco da Rocha, tem revoltado moradores e comerciantes. A situação desfavorável atinge o asfalto, área de lazer e o canteiro da via, local atingido por erosão que aumenta dia a dia e há cinco meses oferece perigo não apenas às pessoas que passam pela via, mas até aos imóveis.

A questão tem gerado desagrado aos cidadãos que, cansados de esperar por uma providência da prefeitura, resolveram solicitar a presença do jornal Regional News ao local para que o problema fosse registrado publicamente.

A situação mais grave está entre duas escolas, uma delas de educação infantil. Sem nenhuma proteção e apenas com uma simples sinalização também destruída pelo tempo, a erosão gera espanto aos moradores que temem o desmoronamento de toda avenida.

Alef de Araújo Rodrigues mora na avenida e foi um dos que relatou os contratempos enfrentados por eles. “Realmente está muito perigoso. A gente sabe que os canos estão todos podres e existe o risco de tudo desabar e atingir até as casas. Aliás, toda a avenida está perigosa por não mais ter sinalização. Essa via precisa de uma reforma de uma ponta a outra. Ação que não ocorre há anos”, falou.

A ausência de obras na avenida também foi citada por Caio Pinheiro. “A prefeitura ficou de arrumar a rua inteira. No projeto até constava outras melhorias, mas nada foi feito até o momento”, disse.

Outra situação que foi mencionada pelos cidadãos é a pista de skate e a quadra de futebol que estão abandonadas. “Começaram a mexer e no passar das eleições de 2016, abandonaram a avenida cheia de buracos, com a pista desabando e a pista de skate toda cheia de mato”, falou Caio.

Odair Fernandes foi mais duro nas críticas e falou sobre o desperdício de dinheiro público no local. “Não temos ideia do que já foi gasto aqui. A pista de skate é um exemplo. Está abandona, cheio de mato e oferecendo perigo já que vem sendo ocupada para prática ilícitas, sem contar que serve de abrigo para diversos bichos peçonhentos. Realmente está complicada a nossa situação”, narrou o cidadão.

Esclarecimento

A prefeitura de Franco da Rocha foi procurada e, sem passar prazos, informou que constatou a necessidade da substituição de toda a tubulação das galerias de águas pluviais da Avenida Giovanni Rinaldi porque os tubos utilizados na obra eram de metal e estavam deteriorados e desgastados, causando o afundamento de toda a pavimentação.

Esclareceu ainda que iniciou a obra em 2016 a obra em parceria com o Governo Federal, que faria a substituição das galerias e a consequente reconstrução da praça de esportes do canteiro central, afetada pelo desabamento, e a recomposição do pavimento. Porém, o atraso nos repasses pelo governo federal ocasionou a interrupção e, no início deste ano, houve um impasse com a empresa vencedora da licitação sobre a execução dos trabalhos.