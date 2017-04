O jornal Regional News foi procurado por alguns clientes da Auto Moto Escola Dom Pedro, no Centro de Caieiras, depois que há uma semana o estabelecimento fechou as portas e surpreendeu os alunos que frequentam o local.

O assunto também repercutiu nas redes sociais com pessoas envolvidas na situação postando insatisfação com o caso.

Tamily Marconi é uma jovem que enfrenta essa situação. Ela que aguardava pela conclusão do processo a espera da CNH, Carta Nacional de Habilitação, vai ter de postergar a retirada do documento. Sua maior preocupação é com o que já foi pago junto a auto escola. “Estamos sem explicações. Estive hoje, 20, na auto escola, mas estava fechada”, disse Tamily.

Thais Helena da Silva Marques também foi pega de surpresa com o fechamento da auto escola, mas disse que está tratando direto com a proprietária que tem prestado toda assistência necessária.

A questão, segundo relatos, atinge também a unidade de Francisco Morato.

Em busca de explicações, o Procon de Caieiras foi procurado e informou que foi feito um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, entre a Dom Pedro e a auto escola Mix que irá absorver os clientes mediante garantias dada pelo estabelecimento que encerrou suas atividades.

De acordo com Hélio Graziano, responsável pelo órgão de defesa do consumidor, o acordo está sendo mediado e acompanhando pelo Procon. Ele aproveitou para informar que em 3 e 4 de maio ocorrerá uma reunião para informar os clientes como vai funcionar a operação. “Com esse acordo pretendemos que ninguém tenha qualquer prejuízo financeiro”, destacou Hélio, lembrando que se as partes não cumprirem o que for acertado poderão ficar sujeitas a penalizações judiciais.

Na quinta-feira, 20, a reportagem tentou contato com a responsável pela Auto Moto Escola Dom Pedro nos telefones comerciais, mas não conseguiu falar com qualquer pessoa.

Nesta segunda-feira, 24, um representante do estabelecimento se manifestou:

Nota de Esclarecimento

A auto escola Dom Pedro da unidade de Caieiras considerando os eventos do últimos dias informa que os rumores quanto ao seu fechamento não são verdadeiros.

Ocorre que, por motivos administrativos a escola esteve impossibilitada de prestar seus serviços, pelo prazo de 90 dias, o qual se encerrará somente julho deste ano.

Em momento algum cogitamos a possibilidade de fechar as portas, ou declarar falência.

Tal boato de falência foi iniciado por terceiros que tem a intenção de nos prejudicar, com assertivas falsas alegaram ainda, que não cumpriríamos com nossas obrigações junto a nossos alunos ativos em nossos cadastros.

Deixamos claro que tais assertivas são falsas.

Nessa terça feira, 18 de abril de 2017, após a propagação destas inverdades, mais de 40 alunos compareceram na autoescola para cancelar suas matriculas e reaver os valores pagos, o que naquele momento era impossível o atendimento de suas exigências.

Assim, sem qualquer chance de defesa, fomos pressionamos pelo Procon, e tivemos que fazer um acordo de imediato, visando o melhor para nossos alunos.

Neste acordo entregamos dois veículos como garantia, cobrindo assim o equivalente ao processo de habilitação de 57 alunos, garantido assim o contratado.

Nos da autoescola Dom Pedro em momento algum nos recusamos a atendê-los, ou esclarecer quaisquer dúvidas que tivessem surgido, e estamos buscando todos os meios possíveis para a melhor solução do problema, visando em primeiro lugar o melhor para nossos alunos.

Voltamos a afirmar que não estamos falidos, e em hipótese alguma a auto escola Dom Pedro irá fechar, estamos apenas com restrições temporárias, a qual ao final do prazo de 90 dias estarão todas resolvidas.

Na busca do melhor para nossos alunos, fizemos o acordo imposto pelo Procon garantindo o cumprimento do contratado durante o período de restrição, sempre visando o melhor para nossos alunos.

Estamos realizando um levantamento dos alunos que ficaram de fora desse acordo para assim incluir todos nossos alunos, resguardando assim todos os seus direitos.

Pedimos desculpas a todos nossos Alunos por todo o ocorrido, pois estamos a mais de 25 anos no mercado, e de fato isso nunca aconteceu.

Contamos com a paciência e compreensão de todos, pois não temos a intenção de prejudicar ninguém, e estamos tentando resolver tudo, para que nenhum aluno seja prejudicado.

E por fim, deixamos aqui nossos agradecimentos à todos, que tem nos apoiado, e por serem compreensivos, e de fato aceitaram a nos ajudar a dar

Estamos a disposição para tirar quaisquer dúvidas de nossos clientes, inclusive com informações de quais os próximos passos a ser tomado.