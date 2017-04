O jornal Regional News foi procurado por alguns clientes da Auto Moto Escola Dom Pedro, no Centro de Caieiras, depois que há uma semana o estabelecimento fechou as portas e surpreendeu os alunos que frequentam o local.

O assunto também repercutiu nas redes sociais com pessoas envolvidas na situação postando insatisfação com o caso.

Tamily Marconi é uma jovem que enfrenta essa situação. Ela que aguardava pela conclusão do processo a espera da CNH, Carta Nacional de Habilitação, vai ter de postergar a retirada do documento. Sua maior preocupação é com o que já foi pago junto a auto escola. “Estamos sem explicações. Estive hoje, 20, na auto escola, mas estava fechada”, disse Tamily.

Thais Helena da Silva Marques também foi pega de surpresa com o fechamento da auto escola, mas disse que está tratando direto com a proprietária que tem prestado toda assistência necessária.

A questão, segundo relatos, atinge também a unidade de Francisco Morato.

Em busca de explicações, o Procon de Caieiras foi procurado e informou que foi feito um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, entre a Dom Pedro e a auto escola Mix que irá absorver os clientes mediante garantias dada pelo estabelecimento que encerrou suas atividades.

De acordo com Hélio Graziano, responsável pelo órgão de defesa do consumidor, o acordo está sendo mediado e acompanhando pelo Procon. Ele aproveitou para informar que em 3 e 4 de maio ocorrerá uma reunião para informar os clientes como vai funcionar a operação. “Com esse acordo pretendemos que ninguém tenha qualquer prejuízo financeiro”, destacou Hélio, lembrando que se as partes não cumprirem o que for acertado poderão ficar sujeitas a penalizações judiciais.

A reportagem tentou contato com a responsável pela Auto Moto Escola Dom Pedro nos telefones comerciais, mas não conseguiu falar com qualquer pessoa. O jornal mantém espaço aberto, a qualquer tempo, para manifestações futuras.