Aumento na tarifa de ônibus gerou protesto

O reajuste da tarifa do transporte coletivo municipal em toda a região de Caieiras não agradou os cidadãos que prometem protestar contra o aumento.

Na “Cidade dos Pinheirais” e Franco da Rocha o valor da passagem subiu de R$ 3,80 para R$ 4,20. Nos dois municípios, o transporte coletivo é administrado pela mesma empresa.

De acordo com a administração pública caieirense, a revisão da tarifa cumpre o disposto na cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão com as empresas responsáveis pelo serviço na cidade.

O transporte metropolitano que alcança municípios da região também sofreu reajuste, mas acabou sendo suspenso pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A medida atinge a tarifa de integração do sistema de transporte metropolitano, incluindo integração ônibus + metrô/CPTM, bilhete único 24 horas e bilhete único mensal. Até a manhã de quinta-feira, 12, a decisão estava mantida.

Em Caieiras, uma manifestação está sendo organizada pelas redes sociais. O protesto deve ocorrer na tarde de sexta-feira, 13, na Praça Pró-polo, no Centro.