A Essencis, empresa que detém o controle do Centro Tecnológico de Resíduos, promoveu na tarde de quarta-feira, 15, no Centro Cultural Izaura Neves, em Caieiras, audiência pública para tratar de ampliação de área do aterro sanitário.

Ambientalistas, representantes e executivos da empresa, pessoas da sociedade civil, representantes de associações de bairros, vereadores e representantes de instituições ambientais participaram do evento para manifestarem suas opiniões.

O encontro manteve-se controlado e organizado, apesar de alguns momentos acalorados. Questionamentos foram anotados e serão respondidos pela empresa que, em breve, deverá anunciar outra data para nova reunião.