Atualização de valores no IPTU divide opiniões de caieirenses

O IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, de Caieiras sofreu uma atualização este ano e está dividindo opiniões e gerando muitas dúvidas entre os contribuintes.

São muitas queixas que cercam o tema nesse início de 2017 e o jornal Regional News que recebeu várias reclamações acerca do assunto entrou em contato com a prefeitura que prestou alguns esclarecimentos. As dúvidas foram esclarecidas pelo diretor de Departamento de Receita, Rodimar Jesus Soares.

O aumento no valor do imposto é um dos pontos questionados pela população. De acordo com os munícipes, o reajuste foi abusivo. “Em alguns casos como o meu, o valor quase dobrou. Pior é saber que quando precisamos de algum serviço não podemos contar”, falou Clóvis Martins.

De acordo com Rodimar, o reajuste ocorre todos os anos, é legal e, nesse ano o repasse foi de 8,5%, em média. Ele aproveitou para esclarecer um ponto que muitas pessoas não identificaram na cobrança que receberam em suas casas que trata da atualização na área construída. “Foi realizado um levantamento planimétrico urbano que tem como objetivo mostrar as dimensões reais do terreno, ângulos, áreas, limites do terreno e seus confrontantes, indicado para conferência ou regularização das dimensões do imóvel e um georreferenciamento. Esses procedimentos serviram para atualizar a área construída das casas, sem quaisquer atualizações há quase dez anos. Isso elucida o porquê do aumento, além do reajuste no valor do imposto para alguns contribuintes”, explicou.

O diretor aproveitou para informar que aqueles que se sentirem prejudicados e não concordarem com essa atualização devem procurar o setor de cadastro da prefeitura e pedir uma revisão. “Uma vez feito o pedido, um fiscal vai até o local e se constatada o erro no cálculo por parte da prefeitura, um novo carnê, com outra data de vencimento, será expedido para que o munícipe não tenha prejuízo”, esclareceu Rodimar.

Pagamento

Outro ponto que muito tem sido reclamado pela população é sobre a não possibilidade do pagamento do IPTU 2017 por meio de outros bancos que não a Caixa Econômica Federal ou casas lotéricas.

“Recebi o imposto próximo à data de vencimento e quando fui pagar, para minha surpresa somente um banco pode receber o pagamento. Isso nunca ocorreu anteriormente. Faltou sensatez por parte da prefeitura”, reclamou Neusa Barbosa.

A cidadã Sandra Maria dos Santos criticou também a não entrega a tempo do carnê. “Não recebi e não tenho computador em casa para imprimir o boleto. Não tenho esse tempo livre para ir na prefeitura retirar o carnê. Não posso assumir uma falha que é deles”, disse.

Sobre essas questões, o diretor de Receita informou que a municipalidade realizou o chamamento público para o cadastro de todos os bancos, mas até o momento somente a Caixa demonstrou interesse e foi cadastrada. “Até 2016 não era necessário esse credenciamento com a instituição bancária, mas ocorreram mudanças. Tanto que agora o que se paga é uma guia de arrecadação e não mais boleto. Foi uma norma da Febraban, Federação Brasileira dos Bancos. Essa medida também gerou economia para o município que gastaria muito com o sistema antigo. Mas tudo está sendo resolvido e teremos outros bancos recebendo esse pagamento em breve”, esclareceu.

Quanto ao não recebimento do carnê, a prefeitura reforçou que a segunda via pode ser impressa no site oficial ou retirá-lo pessoalmente no Paço Municipal, e que também houve a prorrogação até 31 de janeiro.

Rodimar explicou que esse ano o desconto está sendo concedido apenas para o pagamento antecipado do valor total à vista e alertou a população para que não deixe de pagar o IPTU no dia de vencimento para evitar que ocorra a cobrança de multa e juros.

Atualização alcançou imóvel do prefeito

Nem mesmo o prefeito de Caieiras, Gerson Romero, proprietário de imóvel na cidade, escapou do reajuste. A área construída de sua chácara e o valor foram atualizados. A informação foi comprovada pela reportagem do jornal Regional News que teve acesso aos carnês de IPTU de 2016 e 2017 do imóvel que pertence ao chefe do executivo.

Decreto prorroga data para pagamento do IPTU 2017

Os moradores de Caieiras que tiveram dificuldade para pagar a primeira parcela do IPTU 2017 em 25 de janeiro poderão realizar o acerto desta primeira parcela até dia 31. A medida deu-se por meio do decreto nº 7641/2017 assinado pelo prefeito Gerson Romero que estendeu o prazo.