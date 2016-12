Atenção com crianças deve ser maior durante o réveillon

A celebração da virada de ano costuma ser mais festeira que o Natal. Portanto, se a programação é passar o réveillon fora de casa e em um local aberto, é recomendável tomar alguns cuidados com as crianças e bebês para que elas se sintam bem e seguras.

Se você tem um bebezinho em casa, com certeza ele será o centro das atenções na virada que você participar. Ele não vai entender nada e é bem possível que ainda estranhe aquele monte de gente em cima. Cuide para que ele não fique nesse passa-passa de braço, para não ficar estressado.

O som alto da música e das conversas também pode estressar bebês e crianças menores. Por isso, procure um lugar mais calmo para ficar com eles. É interessante também se manter longe do local dos fogos de artifício para não assustá-los na chegada do novo ano.

Especialistas recomendam que se você morar próximo a um local onde acontece queima de fogos na hora da virada, procure fechar janelas e portas para tentar abafar a intensidade do som. Quem tem criança um pouquinho maior muito cuidado na hora da contagem regressiva para a chegada do novo ano. Mantenha-a pertinho de você e longe do local da queima de fogos.