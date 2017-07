Alunos do Ensino Médio candidatos às 170 vagas do MedioTec na região metropolitana já podem conferir a lista de convocados. O programa, parceria entre Secretaria da Educação do Estado e o Centro Paula Souza, oferece oportunidades nos cursos técnicos de Segurança do Trabalho, Informática para Internet, Contabilidade e Multimídia.

A lista está disponível no Portal da Educação http://www.educacao.sp.gov.br. É preciso ficar atento às chamadas e às datas das matrículas, que devem ser feitas na escola onde sediará as aulas, da rede estadual.

Na região, foram destinadas 40 vagas para técnico em informática para internet aos moradores de Caieiras e 25 oportunidades para técnico em segurança do trabalho para residentes em Cajamar. As aulas começam em 25 de julho.

O MedioTec tem como foco jovens de baixa renda, a partir da 2ª série do Ensino Médio. A proposta é que, ao fim de três semestres, o estudante saia do aprendizado com o diploma de nível regular e de técnico profissional.