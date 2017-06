O programa Aprendiz Paulista oferece nesta semana 127 oportunidades para jovens de 14 a 24 anos. As vagas são ofertadas por empresas cadastradas no Emprega São Paulo e destinadas a alunos matriculados nos cursos técnicos presenciais do Centro Paula Souza.

Gerenciado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), o programa tem como principal objetivo promover a vivência no ambiente de trabalho e realizar o “encontro” entre o empregador que busca um técnico-profissional e alunos que desejam ingressar no mercado.

Como se cadastrar:

Para se candidatar a essas e outras oportunidades, basta acessar o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br, criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, Carteira de Trabalho e, se possível, PIS.

O cadastro do empregador também poderá ser feito no site do Emprega São Paulo ou PAT. Para disponibilizar vagas no sistema, é necessária a apresentação do CNPJ da empresa, razão social, endereço e o nome do solicitante.

Todo o processo de ingresso no Aprendiz é gratuito para ambas as partes. A lei 10.097/00, junto com o Decreto 5598/05, determina que empresas de médio e grande porte devem destinar entre 5% e 15% de suas vagas a aprendizes, entre os trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.

A contratação do aprendiz não é feita em regime de estágio, mas CLT, por meio de um contrato especial por tempo determinado e registro em carteira profissional.

Mais informações: Email: aprendizpaulista@emprego.sp.gov.br

Telefones: (11) 3241-7408 /12/17/ 18/ ou final 7372