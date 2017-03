Apae de Caieiras conta com nova presidência

A Apae, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, de Caieiras, tem nova presidência, mas garante a experiência de quem já esteve à frente da entidade por seis anos, caso do Dr. Fábio Cenachi, para dar suporte nas questões que envolvem a administração e finanças da entidade.

A cerimônia de posse dos dirigentes, que passa a ter como responsáveis Renata Lima, presidente, e Vander Luciano, vice, ocorreu na noite de quarta-feira, 8, no Centro Cultural de Caieiras.

O evento contou com a presença de empresários e comerciantes da cidade que devem ser os futuros apoiadores da associação. O prefeito Gerson Romero, o vice, Adriano Sopó, e parte dos vereadores também prestigiaram a solenidade.

Em um discurso emocionado, Dr. Fábio Cenachi, que continuará fazendo parte da diretoria, falou dos desafios de estar à frente da Apae nesses últimos seis anos e da felicidade de administrar essa entidade. “Foi difícil. Fizemos muitas mudanças e deixo o cargo com a certeza do dever cumprido. Desejo boa sorte à Renata e com a confiança de que os interesses da associação continuarão sendo apenas os de proporcionar sempre o melhor aos frequentadores”, disse.

Renata Lima, também bastante emotiva, destacou as mudanças feitas por seu antecessor e prometeu fazer ainda mais pela Apae de Caieiras. “Aceitei o desafio motivada por outras mães que, assim como eu também tem um filho especial na entidade. A Apae mudou muito, e para melhor, graças ao Dr. Fábio que, à frente do trabalho colocou tudo em ordem e agora vamos melhorar ainda mais. Meu sonho, que está perto de ser concretizado, é construir uma nova sede e proporcionar mais atividades aos assistidos.

Esse novo espaço será priorizado nesse momento”, falou Renata, que também quer reaproximar não apenas os pais, mas toda comunidade da associação. “O evento de hoje teve um objetivo, mas outro será realizado com os pais e alunos para apresentar nossos projetos”, concluiu.

O mandato da nova diretoria que inicia-se esse ano segue até 2019.