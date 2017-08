Dois antigos problemas que atingem os moradores do Morro Grande, em Caieiras, voltaram a ser citados pelos cidadãos que ainda aguardam por solução. Trata-se da quadra de esporte que permanece inacabada e a Rua Bento Ferreira da Silva que acumula algumas situações desfavoráveis.

No caso do área esportivo, a situação perdura há mais de sete anos. Embora alguns serviços tenham sido realizados, o espaço continua sem terminar e sem condições de ser utilizado pelos moradores. “Essa obra virou uma novela. O que queremos é que o local seja finalizado e entregue para a utilização da população”, disse um cidadão.

Já em relação a via, os munícipes pedem que ela receba manutenção, já que está com buracos, mato alto e esgoto correndo a céu aberto. Sem contar que no final da rua existe uma construção abandonada oferecendo riscos. “Está tudo largado. Não pode ficar assim. A prefeitura precisa vistoriar e tomar alguma providência”, falou José Eduardo Bertassolli.

Para falar sobre a quadra, o prefeito Gerson Romero foi procurado e informou que tem várias questões a serem resolvidas. “Os ajustes estão sendo feitos e os reparos estão programados. Há necessidade de uma licitação para que todos os problemas sejam resolvidos. De imediato não é possível resolver, mas em aproximadamente 90 dias, acredito que conseguiremos apresentar o plano de trabalho para o local e redondezas. Quero fazer a coisa direita e não de qualquer jeito como foi até agora”, disse Gerson.

Sobre a rua, a prefeitura explicou que está sendo realizada uma vistoria no local, tanto em relação às condições de pavimentação da via quanto a fim de identificar residências que lançam águas servidas nela. Alegou ter enviado uma solicitação à Sabesp para que seja feito uma vistoria técnica para resolver o problema. Quanto aos lotes particulares, foram notificados para realizar a limpeza nos seus imóveis.