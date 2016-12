Ano de 2017 terá nove feriados prolongados

O ano de 2016 ainda nem acabou, mas quem já está pensando em viajar e descansar no ano que vem pode ficar de olho no calendário de feriados de 2017.

Há muitas datas que caem em dias próximos ao fim de semana e podem ser “emendados” em folgões. O mês recorde de feriados é abril. A Sexta-

Feira Santa caíra no dia 14 e, na semana seguinte, a folga ficará por conta do feriado de Tiradentes. Os dias de feriados nacionais de 2017 estão

definidos na Portaria nº 369 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Não estão na lista os feriados estaduais e municipais.

Calendário de Feriados de 2017

• 1º de janeiro (domingo): Confraternização Universal

• 28 de fevereiro (terça-feira): Carnaval

• 14 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo

• 21 de abril (sexta-feira): Tiradentes

• 1º de maio (segunda-feira): Dia Mundial do Trabalho

• 15 de junho (quinta-feira): Corpus Christi

• 7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil

• 12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida

• 2 de novembro (quinta-feira): Finados

• 15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República

• 25 de dezembro (segunda-feira): Natal