O caso dos animais que foram abandonados por uma acumuladora de cães e gatos em um imóvel no Jardim Marcelino, em Caieiras, continua repercutindo na cidade. O fato foi divulgado pelo jornal Regional News no final de junho e chamou a atenção da população para a questão.

Na matéria foi citado que o pessoal da Soprac, Sociedade Protetora dos Animais de Caieiras, tinha feito o resgate de parte dos bichos.

A retirada desses animais teve início em 19 de maio e eles pertenciam a uma pessoa que os pegava e levava para a casa. Porém, por uma ordem judicial ela foi despejada do imóvel, e como a cidade não conta com um serviço de retirada desses bichos eles ficaram sem os cuidados necessários para sobrevivência.

Segundo Rita de Cassia, da Soprac, estavam na casa cerca de 80 gatos, cinco cães e um papagaio. Os cachorros foram doados junto a outros dez bichanos e a ave. Já os demais felinos foram levados para um abrigo temporário e para mantê-los ela apela para ajuda de voluntariados. “Atualmente estamos pagando aluguel em local inadequado no valor de R$ 400,00 e temos uma despesa semanal de R$ 200,00, pois usamos 40 quilos de ração. Por isso, estamos aceitando doações”, pediu Rita.

Embora a Soprac tenha assumido a responsabilidade de resgatar e abrigar esses gatos temporariamente, atualmente são 44 felinos, a entidade busca ajuda para manter esses animais e, principalmente, buscar um lar para eles. “Não conseguimos retirar todos os gatos da casa no Jardim Marcelino. Por isso, estamos buscando a adoção do que temos conosco para resgatar os demais que estão sem qualquer cuidado no imóvel”, disse Rita.

Quem tiver interesse em ajudar pode entrar em contato com a Soprac por meio de sua página no Facebook.