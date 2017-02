Animação Lego Batman nos cinemas

No espírito irreverente e divertido que fez de “Uma aventura Lego®” um grande fenômeno mundial, um dos personagens mais famosos dos super-heróis entra como protagonista para o mundo da animação no longa “Lego Batman, o filme”, estreando sua própria aventura nas telonas do cinema.

Nesta aventura, Batman descobre que acidentalmente adotou um garoto órfão, que se torna ninguém menos que Robin. A dupla formada pelo arrogante Homem-Morcego e o empolgado ajudante percebe que há um clima no ar soprando ameaças sobre a cidade de Gotham.

Se quiser salvar a cidade do controle hostil do Coringa, Batman terá de abandonar a postura de vigilante solitário, tentar trabalhar com parceiros e talvez, somente talvez, desarmar sua cara carrancuda e mal humorada.

Lego Batman, o Filme

Direção: Chris McKay

Gênero animação

Elenco: Will Arnett, Zach Galifianakis, Michael Cera e outros.