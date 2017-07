Não tem jeito. Os interesses políticos continuam a imperar nesse País que atualmente está na fase do ‘salve-se quem puder’. Entre um discurso e outro, as raposas conseguem manipular esse ou aquele, enquanto a conta continua a sobrar para o povo.

Não foi diferente quando o governo que, tanto negociou para evitar seguir adiante a denúncia de corrupção passiva apresentada pela Procuradoria Geral da República contra Michel Temer, anunciou o aumento dos impostos sobre os combustíveis.

Sem titubear declarou que o brasileiro iria compreender e decidiu que essa seria a melhor forma para cobrir o rombo promovido pelo governo anterior, o qual ele parece ter esquecido que fez parte.

Por falar em esquecimento, o atual presidente entende não ter havido peso algum suas negociatas quando, para conquistar aliados no sentido de não aceitarem a denúncia contra ele apresentada no final de junho pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao STF, Supremo Tribunal Federal, liberou verbas de emendas aos parlamentares em busca de parceiros dentro da Câmara. Mas como as contas públicas continuam deficitárias, o aumento do imposto dos combustíveis para cobrir um pouco do rombo foi a saída. Vai entender.

Com tantas manobras, a conta, como sempre, sobrou para o contribuinte. Afinal, em dias de problemáticas questões que envolvem o transporte no dia a dia do povo, usar o automóvel tornou-se necessidade. Consciente disso, a decisão foi a mais bem acertada e, de tão bem pensada, chega a enojar. A medida atinge uma maioria de cidadãos que faz a economia andar. Um belo exemplo são os caminhoneiros, responsáveis por levar e trazer materiais, comidas e insumos nas estradas desse Brasil de meu Deus.

A população, por sua vez, tentou, esbravejou e até conseguiu com que a Justiça no Distrito Federal suspendesse o reajuste das alíquotas, prontamente recorrida pelo governo tão logo notificado.

Enquanto o anúncio do aumento era feito, algumas horas depois as bombas já marcavam o novo valor nas bombas. Diferente do comunicado da suspensão, até agora desprezada pelos empresários do combustível. Ganhar, só para os grandes.

Nessa queda de braço já sabemos quem vai perder. A injustiça é tamanha que chega a dar raiva. Só não vale a pena se desgastar com quem nuca esteve nem aí com o povão, também culpado em sua maioria por escolher tão mal seus representantes.

O jeito é se apegar na fé e pedir a Deus que nos ajude. Afinal, nessas horas prevalece uma situação quando assunto é interesse político: amigos políticos, o povo a parte.