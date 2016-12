Alugar imóvel nas férias requer cautela

Com a aproximação das férias escolares e das festas de fi m de ano, muita gente começa a planejar viagens para os dias de descanso, que frequentemente incluem o aluguel de imóveis de temporada, em várias localidades do País.

No Estado de São Paulo, o mais comum é a locação de imóveis no Litoral e chácaras no Interior. Para ajudar o cidadão a evitar surpresas e prevenir dores de cabeça desnecessárias, o Procon-SP, órgão ligado à Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, elaborou uma lista com dicas e orientações sobre os procedimentos a serem cumpridos por quem pretende alugar um imóvel.

Confira as principais orientações

– Verifique a localização do imóvel, inclusive as condições de acesso ao local, pontos de referência e infraestrutura da região;

– Sempre que possível, faça uma vistoria no local, em companhia do proprietário ou representante, relacionando por escrito todas as condições do imóvel. Se não puder comparecer, procure informações com conhecidos que já estiveram no local. Não confie apenas em fotos ou no anúncio de sites;

– Faça um contrato com tudo o que foi tratado verbalmente, a data de saída, nome e endereço do proprietário, preço e forma de pagamento, local de retirada das chaves, tipo e número de cômodos, garagem, etc;

– Caso o imóvel seja mobiliado, devem constar no documento a descrição de seu estado de conservação e a relação de móveis e utensílios disponíveis.

– Ao final da locação, efetue nova vistoria;

– O prazo para este tipo de locação não pode passar de 90 dias. Além disso, o pagamento de aluguéis e encargos pode ser solicitado antecipadamente e de uma só vez;

– Exija recibos discriminando todas as quantias que foram pagas;

– Guarde recibos, extratos bancários e outros documentos que comprovem a transação com o fornecedor;

Para mais informações, acesse o site http://www.procon.sp.gov.br.