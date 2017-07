Nelson de Souza Lima

Em cartaz no Theatro Net, localizado no Shopping Vila Olímpia, o musical Alice no País do Iêiêiê é uma adaptação do clássico infantil de Lewis Carroll. Nesta montagem, cujo texto é da atriz e diretora Carla Candiotto, a sonhadora menina é transportada para a década de 1960 no auge do movimento Jovem Guarda. A história segue elementos do original, mas com alguns temas muito atuais, como por exemplo, o fato de Alice fugir aos padrões estabelecidos e sofrer bullying na escola. Auxiliada e incentivada pelo avô, fã de Roberto, Erasmo Carlos e Ronnie Von, a menina vai ao encontro de seu sonho: cantar.

Engolida por uma rádio vitrola portátil, Alice vai parar no auditório de um programa de televisão. Entre os perigos e personagens com os quais depara estão o Coelho/produtor, Boyzão, Boyzinho, Boyzudo, Boyzeco, a cantora Diva, até encontrar o Rei. Após muitas aventuras, ela retorna ao mundo real, mas não sem antes desfilar um repertório que traz, entre outros, os clássicos “O calhambeque”, “Ele é o bom”, “Meu bem”, “Não quero ver você triste assim”, “Negro gato”, “Quero que vá tudo pro inferno” e “Festa de arromba”.

Carla Candiotto fala que a peça homenageia os anos 1960 e mostra o quanto é importante a criança receber o incentivo da família para se desenvolver. “Com a força e um empurrãozinho do avô, que sempre acreditou na neta, Alice se enche de coragem e determinação para ir atrás de seu desejo de cantar”, diz Candiotto. Ganhadora do Prêmio Governador do Estado para a Cultura em 2015, na categoria Arte para Crianças, pelas peças Simbad o Navegante, Canção dos Direitos da Criança e Cinderela Lá Lá Lá, Carla Candiotto conta com uma equipe de primeira como o designer Wagner Freire, o diretor musical Daniel Rocha, o cenógrafo Marco Lima e Bebel Ribeiro, que assina a colaboração de dramaturgia. Alice no País do Iêiêiê é um espetáculo para todas as idades.

Serviço

Alice no País do Iêiêiê

Onde: Theatro Net, Shopping Vila Olímpia – Rua Olímpiadas, nº 360, Vila Olímpia / SP

Sábados e domingos: às 15 horas

Classificação: livre

Ingressos: de R$ 50,00 a R$ 90,00

Informação: 3448-5061 /

www.theatronetsãopaulo.com.br