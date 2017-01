Além das estrelas nas telonas dos cinemas brasileiros

O filme “Estrelas além do tempo” se passa em 1961, em plena Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética disputam a supremacia na corrida espacial ao mesmo tempo em que a sociedade norte-americana lida com uma profunda cisão racial, entre brancos e negros.

Tal situação é refletida também na Nasa, onde um time pioneiro da agência formado por Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, brilhantes cientistas afrodescendentes, estiveram por trás de uma das maiores operações da história: o lançamento do astronauta John Glenn em órbita, uma realização impressionante que restaurou a confiança na nação, incentivou a corrida espacial e estimulou o mundo.

As amigas que, além de provar sua competência dia após dia, lidando com o preconceito arraigado para que consigam ascender na hierarquia da Nasa, além de exceder todas as linhas de gênero e raça para inspirar gerações a sonhar grande.

Estrelas Além do Tempo

Direção: Theodore Melfi

Gênero: drama

Elenco: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge e Glen Powell.