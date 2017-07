O grupo Águias de Cristo, que já existe há 15 anos com sede em várias cidades do Brasil e com membros em outros países, conta com um núcleo e participantes na cidade de Caieiras.

No município, o grupo, pertencente a sede oficial de São Paulo, é presidido por Wellington Ortiz e tem como vice-presidente o empresário Darlan Pastro.

Com ações sociais em várias cidades, eles tem por objetivo e missão fazer passeios de moto e durante o turismo evangelizar, entregando panfletos e levando a palavra.

De acordo com Darlan, paralelo aos passeios o grupo realiza missões. “Coletamos um pouco de tudo. Mantimentos, bíblias, roupas, cobertor, entre outros produtos e entregamos a quem necessita. Recentemente participamos do Projeto Sertão. Foi uma missão de 17 dias no Ceará. Levamos oito toneladas de alimentos. Em breve será feito no Rancho Fundo, em Caieiras”, revelou.

Segundo o membro do Águias de Cristo, nesse dia também é realizado um evangelho em praça pública e na última missão, mais de cem pessoas aceitaram a Jesus.

Quem tem interesse em participar dessa iniciativa e fazer parte do grupo deve seguir algumas regras. “Todos podem participar, mas para fazer parte como aspirante ou membro coletado tem de ser um cristão, pertencente de alguma igreja evangélica. Por três meses frequentar nossas reuniões, viagens, passeios e missões para receber o PET, um pequeno brasão destinados aos aspirantes. Após, pode usar o colete e será analisado por mais três meses para poder receber o brasão. Só após vira um membro do Águias de Cristo”, disse Darlan.

Em Caieiras, as reuniões ocorrem a cada 15 dias, às sextas-feiras, a partir das 20 horas, na Igreja Quadrangular do Serpa.