O último final de semana foi de muito trabalho para agentes de segurança penitenciária na Capital, região metropolitana, litoral e oeste do Estado de São Paulo. Foram contabilizadas ao menos do 27 tentativas de entrada com drogas e celulares em presídios. Só em uma penitenciária de Franco da Rocha, foram cinco investidas.

As duas ocorrências foram registradas no domingo, 25. Na Penitenciária II “Nilton Silva”, cinco visitantes – companheiras de detentos da unidade – foram flagradas tentando entrar com entorpecentes. Em três casos, maconha e cocaína e em dois casos, só maconha.

Já na P I “Mário Moura Albuquerque”, a companheira de um reeducando foi surpreendida tentando entrar portando um invólucro contendo um aparelho de telefonia celular e uma porção de substância entorpecente semelhante a maconha.

Em todos os casos, a maneira foi a mesma: invólucro escondido nos genitais. Os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia para registro de boletim de ocorrência e demais providências. Os presos que receberiam os os itens proibidos foram isolados preventivamente e responderão a Procedimento Apuratório Disciplinar. Todo visitante flagrado tentando entrar com ilícito em unidade prisional é automaticamente suspenso do rol de visitas.