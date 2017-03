A cada dia aparecem novos buracos em ruas, avenidas, calçadas e demais locais da cidade de Caieiras. Os motivos para o surgimento são vários e a questão exige que os responsáveis pelos reparos estejam mais atentos, principalmente nesse período chuvoso do ano, um dos fatores que promovem destruição e a abertura de crateras.

Diante desta questão, a população indignada com tantos afundamentos nas vias, dispara críticas pela demora na reposição do asfalto ou no fechamento de buracos que quase sempre oferecem risco aos cidadãos.

Na tarde de terça-feira, 14, a reportagem do jornal Regional News percorreu pelo município e encontrou várias ocorrências. No entanto foi possível observar que muitas situações de afundamentos de asfalto ou calçadas envolvem obras ou a falta delas promovidas por empresas concessionárias, como a Sabesp e a Vivo.

Na região central da cidade, por exemplo, devido o desbarrancamento da Rua João Dártora, que se deu em janeiro deste ano, vários problemas surgiram e exigem de outras prestadoras de serviço algumas intervenções. Por essa razão, vias estão sendo cortadas e exige a paciência de motoristas e moradores. Os problemas podem ser vistos nas Ruas Domingos do Carmo Leite, José Carmo Leite, Eugênio Berti e a própria João Dártora.

Na entorno do Serpa, que compreende o Jardim Marcelino, Vila Miraval, Jardim Boa Vista e São João, muitas vias e passeios apresentam problemas e alguns oferecem, risco de queda e outras situações de perigo. “Realmente a questão merece atenção. Tem buraco por todo lado. Em muitos casos atrapalha o tráfego de veículos e a passagem de pessoas. Sem falar no perigo que essas crateras oferecem”, falou Francisco Adalberto Santos.

Esclarecimentos

Procurado, o prefeito de Caieiras, Gerson Romero, informou que o departamento de obras e engenharia estão mobilizados em resolver os problemas de responsabilidade da prefeitura, mas que para isso, um levantamento está sendo feito para que a Vivo e a Sabesp também façam sua parte.

A companhia de abastecimento informou que na quarta-feira, 15, uma equipe da Sabesp vistoriou duas das ruas e constatou vazamentos nos ramais dos imóveis de nº 438 e 789, da Rua Anita Garibaldi, e também a necessidade de recomposição de pavimento em quatro pontos da Rua Martins Fontes, ambas no Jardim Marcelino. Todos os serviços seriam executados na mesma data.

Quanto à recomposição dos pavimentos danificados por intervenções realizadas pela Sabesp, esclareceu que o serviço é realizado por empresas terceirizadas, contratadas para executar as ações de manutenção no sistema de distribuição de água e coleta de esgotos sob sua responsabilidade, sendo que o prazo estabelecido na Deliberação Arsesp 550 para sua conclusão é de até sete dias após realização das intervenções.

Informou ainda que a Sabesp realiza diariamente, de forma sistemática e ininterrupta, ações de fiscalização dos serviços executados pelas empresas terceirizadas por meio de seu corpo técnico, tendo em vista garantir a conformidade dos serviços executados e, consequentemente, a excelência na prestação de serviços e o atendimento às necessidades e expectativas de seus clientes.

A Vivo, por sua vez, explicou que, para garantir a entrega dos seus serviços, está realizando obras para mudança de rota na rede que foi danificada por um acidente na Rua João Dártora. Os serviços tiveram início imediatamente após a ocorrência e, devido à dimensão do dano, a previsão de finalização é para 18 de março.

Nos casos da Rodovia SP-332, a responsabilidade dos cuidados com a estrada e quem deverá fazer a manutenção, ainda que dentro do município, é do DER, Departamento de Estradas e Rodagem.