Três jovens morreram em um acidente envolvendo um carro e um ônibus na noite de sexta-feira, 31, em Franco da Rocha.

Segundo relatos, o motorista do automóvel perdeu o controle da direção do veículo ao entrar na ponte próximo a Avenida Israel, na Vila Bela, e colidiu frontalmente com o coletivo. Kaique Barbosa, Robson dos Anjos e Vilmone Maranhão não resistiram aos ferimentos e morreram.

As vítimas só foram retiradas do carro após a chegado da equipe do Corpo de Bombeiros que foi obrigado a cortar as ferragens do carro, modelo Kadett.

O acidente causou comoção em razão de serem muito conhecidos na cidade e região. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Franco da Rocha.