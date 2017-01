Acidente fez duas vítimas na Rodovia SP-332, em Caieiras

Um grave acidente envolvendo um carro deixou vítimas nesta quarta-feira, 18, na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, na região do Serpa, em Caieiras.

As primeiras informações dão conta de que um carro desceu a Rua Edmur Matiazzo, aparentemente com problemas no freio, e após derrubar a grade de proteção que fica na Rua Mauá, despencou sobre a rodovia.

Duas mulheres e uma criança estavam no veículo e ficaram presas às ferragens. Uma era professora e morreu no local. A outra, esposa de um Guarda Municipal que coincidentemente atendeu a ocorrência e mãe da criança, foi levada para o hospital Lacaz, em Francisco Morato, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A menina, filha do GCM foi com o pai para o PS de Caieiras.

(Matéria atualizado às 22h40)