Um acidente envolvendo dois carros deixou uma pessoa ferida na manhã de sábado, 23, na Avenida Professor Carvalho Pinto, no Centro, em Caieiras.

De acordo com informações do boletim de ocorrência nº 3796/2017, a motorista do veículo modelo Celta de uma auto-escola estava saindo do estacionamento quando foi atingida pelo condutor do automóvel modelo Tipo. Com a batida, o carro da motorista foi lançado contra a porta de um comércio.

A colisão promoveu ainda ferimentos em M.B.O. que bateu a cabeça em uma parte do carro e foi socorrida ao hospital municipal de Caieiras.

No histórico do BO, consta também que o motorista causador do acidente apresentava sinais de embriaguez, mais tarde admitido pelo próprio averiguado que confirmou ter saído de uma festa com amigos e ingerido bebida alcoólica.

O caso foi registrado pela Guarda Civil Municipal de Caieiras na Delegacia de Polícia de Francisco Morato.