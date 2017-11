A contratação da ABBC, Associação Brasileira de Beneficência Comunitária, OS, Organização Social, para administrar a UPA, Unidade de Pronto-Atendimento, de Franco da Rocha deixou a população ressabiada em razão da entidade enfrentar vários problemas judiciais em cidades onde prestou serviços ou ainda presta pelo Brasil.

Por um período de 12 meses a prefeitura irá gastar R$ 17.002.016,22 milhões com a associação responsável desde abril deste ano pelo gerenciamento e operacionalização e execução das ações e serviços da Unidade de Pronto-Atendimento UPA – Tipo II.

Embora os procedimentos de contratação da organização tenham ocorrido como manda a lei e, até o momento, nada de irregular foi constatado, o que traz preocupação é o fato da ABBC ser investigada em todo o País.

São vários os exemplos de problemas ligados ao nome ABBC que podem ser consultados na internet. Em Itatiba, interior de São Paulo, por exemplo, o Ministério Público pediu à Justiça em 2016 o bloqueio de bens do então prefeito depois da análise do contrato com a ABBC.

O acordo celebrado no município previa a administração da unidade de pronto-atendimento pela entidade. Nada mais, nada menos que R$ 39 milhões está em processo de devolução aos cofres públicos. Entre as irregularidades estariam o direcionamento no processo de licitação que resultou na contratação da empresa para administrar a UPA, terceirização e quarteirização ilegal de mão-de-obra e ausência de comprovação de capacidade técnica pela contratada, que já prestou serviços para as prefeituras de Bragança Paulista, Itatiba, Iracemápolis, Jarinu e Sertãozinho, no Estado de São Paulo, e nas cidades de Santa Rita, Guarabira e Princesa Izabel, na Paraíba.

As informações são do site ataqueaoscofrespublicos.com, mas também podem ser vistos na página do TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo, na consulta de processos.

O atendimento prestado em Franco da Rocha na UPA, de responsabilidade da entidade, também recebe constantes reclamações. Pela rede social são várias as críticas que vão da demora em fazer a ficha até o atendimento médico.

Esclarecimento

A prefeitura de Franco da Rocha foi procurada para esclarecer acerca da contratação da ABBC e informou que seguiu a Lei Federal nº 8.666/93, que regula todos os processos licitatórios do País, alegando não ser possível tomar nenhum outro procedimento que não esteja definido em lei quanto à idoneidade fiscal, trabalhista e judicial dos concorrentes. Explicou ainda que a contratação foi efetuada por meio de concorrência pública e que contou com outros cinco participantes.