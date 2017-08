Na próxima quinta-feira, 17, estreia em todo o Brasil “João, o maestro”, cinebiografia que homenageia o pianista e regente João Carlos Martins. Com roteiro e direção de Mauro Lima, o longa traz no elenco os atores Alexandre Nero, Rodrigo Pandolfo, Caco Ciocler e Aline Moraes.

Com a produção caprichada, o filme retrata a trajetória do músico que, ao longo da vida, passou por momentos difíceis que lhe puseram à prova colocando sua carreira em risco.

Em concorrida entrevista realizada há alguns dias na região central de São Paulo, João Carlos Martins e o elenco falaram com a imprensa. Muito emocionado, o maestro falou do que achou do filme. “Foi bem melhor do que eu queria. Me emocionei muito, chorei. E hoje é uma justificativa para eu começar uma nova vida. Um novo ciclo vai começar aos 77 anos”, disse.