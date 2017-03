Nelson de Souza Lima

Não há a menor dúvida que o sinônimo do sobrenome Caymmi é música. Uma das mais talentosas famílias do Brasil, liderada pelo patriarca Dorival Caymmi, gerou três filhos, todos excelentes compositores, instrumentistas e intérpretes. Dori, Danilo e Nana têm suas carreiras consolidadas tanto aqui quanto no exterior com repertórios inigualáveis.

Nana Caymmi, dona de uma das mais agradáveis vozes do território tupiniquim, iniciou a carreira em 1960, quando gravou “Acalanto”, música que integrava o disco do pai. De lá pra cá a cantora nascida no Rio de Janeiro gravou inúmeras canções que caíram no gosto popular. Quinze delas agora reunidas no recente lançamento da Universal Music: “Nana Novelas – os grandes sucessos de Nana Caymmi na TV”.

Sabemos que o sucesso de um folhetim está intimamente ligado a uma boa trilha sonora e as canções interpretadas por Nana Caymmi alavancam qualquer audiência. Em 48 minutos de puro deleite são relembradas músicas que marcaram a teledramaturgia brasileira.

Ladeada pelos maiores compositores de nosso País, Nana Caymmi interpreta, entre outras, “Não se esqueça de mim”, de Roberto e Erasmo Carlos (Pecado Capital e Caminho das Índias), “Mudança dos ventos”, de Ivan Lins e Vítor Martins (Por Amor), “Vem morena”, Paulo César Pinheiro (Tieta), “Não tem solução”, de Dorival Caymmi e Carlos Guinle (Mulheres Apaixonadas), “Quando o amor acontece”, de João Bosco e Abel Silva (Salve Jorge), “De volta ao começo”, de Gonzaguinha (Sangue Bom) e “Só em teus braços”, de Antônio Carlos Jobim (Páginas da Vida).