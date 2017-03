A versão da animação “A Bela e a Fera” em live action estreia em todos os cinemas do Brasil. O longa conta a fantástica jornada de Bela, uma jovem linda, moradora de uma pequena aldeia francesa, que certo dia tem seu pai capturado pela Fera e decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade do progenitor.

Prisioneira no castelo da Fera, considerada malvada, Bela conhece objetos mágicos que falam e são habitantes do palácio. Apesar da terrível situação, ela se torna amiga deles e descobre que o ser malvado é na verdade um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana. Ela então com a convivência aprende a ver além do exterior da Fera e, juntos, de corações abertos, descobrem o poder do verdadeiro amor.

Lançada em 1991, a animação original possui apenas 84 minutos, enquanto o remake terá 123 minutos.

A Bela e a Fera

Direção: Bill Condon

Gênero: romance

Emma Watson, Dan Stevens, Ewan McGregor, Luke Evans, Ian McKellen, Emma Thompson, Josh Gad, Gugu Mbatha-Raw, Stanley Tucci e Kevin Kline.